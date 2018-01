Letzter Test : 0:3 bei de-Jong-Debüt: Mainz verliert gegen Mönchengladbach

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

erstellt am 07.Jan.2018 | 17:57 Uhr

Lars Stindl (13.), Denis Zakaria (43.) und Vincenzo Grifo (69.) schossen am Sonntag vor 2156 Zuschauern im Mainzer Bruchwegstadion die Tore für die Borussia. Der erst am Freitag verpflichtete de Jong kam in der zweiten Halbzeit zu seinem ersten Einsatz für die 05er.