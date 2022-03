27. Spieltag : Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Die Bayern gewinnen wieder. Und die Hertha schafft auch einen Sieg - noch ohne Felix Magath an der Seitenlinie. In Mainz sehen die Fans ein kurioses Spiel, in Stuttgart wird gefeiert.

Nach zwei Unentschieden zeigt der FC Bayern wieder seine Offensivfähigkeiten. Borussia Dortmund muss an diesem Sonntag nachlegen. In Berlin darf sich Felix Magath über den ersten Sieg im ersten Spiel als Trainer von Hertha BSC freuen. Aber nicht im Stadion. Sieger: Julian Nagelsmann sah wie so oft auch beim klaren 4:0 seines FC Bayern noch Dinge, die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.