Rassismus-Debatte : Buhrufe beim Kniefall: England im Konflikt mit eigenen Fans

Trotz des eindringlichen Appells von Nationalcoach Gareth Southgate buhen einige Fans Englands Mannschaft vor dem Anpfiff aus - für eine Geste gegen Rassismus. Trainer und Team wollen sich davon nicht beeinflussen lassen.

London | Englands Stürmerstar Marcus Rashford will sich nicht von einigen Fans diktieren lassen, was er zu tun und zu lassen hat. Beim EM-Auftakt der Three Lions gegen Kroatien, der mit Spannung erwarteten Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018, will der 23-Jährige mit dem Kniefall am Sonntag ein Zeichen gegen Rassismus setzen - und dafür auch mögliche Buhru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.