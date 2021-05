Abstiegskampf : Bremens Toprak bereit für Gladbach: „Ganz wichtiges Spiel“

Werder Bremen kann im letzten Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag mit Abwehrchef Ömer Toprak planen.

Barsinghausen | „Ich bin bereit“, sagte der 31 Jahre alte Türke. Toprak hatte zuletzt wegen einer Wadenverletzung pausieren müssen, war beim 0:2 gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag aber immerhin schon wieder etwas mehr als eine Halbzeit zum Einsatz gekommen. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit wir in der Liga bleiben“, sagte Toprak. We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.