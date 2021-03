Bayer Leverkusen : Bosz bedauert Beurlaubung: „Abschied fällt besonders schwer“

Trainer Peter Bosz bedauert seine Beurlaubung beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Leverkusen | Er wolle sich „für die vielen emotionalen Nachrichten bedanken, die mich erreicht haben“, übermittelte Bosz in einem Statement an die Deutsche Presse-Agentur: „Es ist für uns alle keine einfache Zeit, und der Abschied fällt nicht nur mir besonders schwer.“ Die mehr als zwei Jahre als Chefcoach der Werkself bezeichnete der Niederländer an die Fans g...

