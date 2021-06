Copa América : Boliviens Marcelo Martins wegen Copa-América-Kritik gesperrt

Nachdem Martins positiv auf das Coronavirus getestet wurde, soll er sich online kritisch über den Conmebol geäußert haben. Jetzt ist er für ein Spiel gesperrt und muss 20.000 US-Dollar zahlen.

Luque | Wegen seiner Kritik an der Verlegung der Copa América nach Brasilien und dem südamerikanischen Fußballverband Conmebol ist der bolivianische Stürmer Marcelo Martins für ein Spiel gesperrt worden. Zudem muss der Profi vom brasilianischen Zweiligisten Cruzeiro Belo Horizonte eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 US-Dollar zahlen, wie der Verband am Freitag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.