2. Liga : Bochum und Kiel können Aufstieg vorzeitig perfekt machen

Auch in der 2. Fußball-Bundesliga stehen die Entscheidungen bevor. Am vorletzten Spieltag an diesem Sonntag können der VfL Bochum und Holstein Kiel das große Ziel erreichen.

Bochum | Der VfL Bochum und Holstein Kiel können heute vorzeitig den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Am vorletzten Spieltag der 2. Liga würden dafür Siege des Tabellenführers Bochum (63 Punkte) beim 1. FC Nürnberg und des Zweiten Kiel (62) beim Karlsruher SC alle Zweifel beseitigen. Auch Unentschieden würden beiden schon genügen, falls de...

