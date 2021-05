2. Liga : Bochum steigt als Meister auf: 3:1 gegen Sandhausen

Der VfL Bochum hat nach elf Jahren die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft.

Bochum | Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis bezwang im heimischen Ruhrstadion den SV Sandhausen in einer umkämpften Partie 3:1 (1:0) und sicherte sich so am 34. Spieltag die Meisterschaft in der 2. Liga. Für den Revierclub ist es der siebte Bundesliga-Aufstieg nach 1971, 1994, 1996, 2000, 2002 und 2006. Sandhausen blieb trotz der Niederlage Tabellen-15. un...

