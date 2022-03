Hertha BSC : Bobic zum Machtkampf: Das Ganze ein bisschen runterdimmen

Fredi Bobic macht der öffentliche Machtkampf bei Hertha BSC zu schaffen. Das Fazit des 50-Jährigen nach nicht einem Jahr beim Berliner Fußball-Bundesligisten fällt auch eher ernüchternd aus.

„Ich finde bis jetzt noch gar nichts erfolgreich, das muss ich so ehrlich sagen“, sagte er auf die Frage nach seinem bisher größten Erfolg in seiner Amtszeit in einem Interview dem „Tagesspiegel“: „Der Erfolg wird sich erst auf Dauer einstellen. Da muss sich zeigen, ob das alles gegriffen hat oder ob ich gescheitert bin. Ganz einfach. Da bin ich komple...

