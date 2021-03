WM-Qualifikation : Blamage gegen Nordmazedonien: Löw-Zweifel für EM-Countdown

Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw tut sich extrem schwer gegen Nordmazedonien und kassiert die erste Niederlage in einer WM-Quali seit fast 20 Jahren.

Duisburg | Joachim Löw verschwand so schnell wie möglich im Spielertunnel, Ersatzkapitän Ilkay Gündogan zog ein schonungsloses Fazit. „Viele Worte fallen mir gerade nicht ein. So eine Niederlage darf nicht passieren“, sagte Gündogan bei RTL. Mit seinem letzten Neun-Punkte-Auftrag für die Katar-WM scheiterte der scheidende Bundestrainer Löw krachend am Außense...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.