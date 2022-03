WM-Qualifikation : „Bin der Boss“: Ronaldo lässt Zukunft nach Katar-WM offen

Cristiano Ronaldo hat seine Zukunft nach einer möglichen Teilnahme an der WM in Katar offen gelassen.

„Nur ich werde über meine Zukunft entscheiden, niemand sonst. Wenn ich gerne weiterspielen will, spiele ich weiter. Wenn nicht, dann nicht“, sagte der Fußball-Superstar. Im Estádio do Dragão spielt der 37-Jährige am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) mit Portugal gegen Nordmazedonien um eines der letzten Tickets für die WM in Katar. Sollte Portugal das Playoff-...

