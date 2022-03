2. Liga : „Bild“: Schalke holt Herrmann als Co-Trainer

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verpflichtet nach Angaben der „Bild“-Zeitung Peter Herrmann als Co-Trainer von Übergangscoach Mike Büskens.

Demnach soll der 70-Jährige bereits am Donnerstag erstmals wieder in Gelsenkirchen auf dem Trainingsplatz stehen. Am Freitag spielt Schalke, das als Tabellenvierter sieben Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz hat, bei Dynamo Dresden. Der Bundesliga-Absteiger wollte sich am Mittwoch zunächst nicht zu der P...

