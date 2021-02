DFB : Bierhoff nach Rummenigge-Kritik: „Muskelspiele vorbei“

Zur Bewältigung der Probleme im deutschen Fußball ruft DFB-Direktor Oliver Bierhoff zum gemeinsamen Handeln auf.

Frankfurt am Main | „Die Zeiten des Muskelspielen lassen sind auch irgendwie vorbei“, sagte Bierhoff in der ARD-„Sportschau“. Die Bemerkung zielte auch auf Attacken von Bayern Münchens Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge. Er hatte Bierhoff in einem Interview bei Sport1...

