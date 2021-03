EURO 2021 : Bierhoff: Alle EM-Planungen „auf München ausgerichtet“

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hofft auch nach den Geisterspiel-Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf EM-Spiele in München.

Nyon | Er könne das nur so interpretieren, dass Ceferin „natürlich nochmal ein klares Zeichen setzen will auch gegenüber gewissen Ländern oder Regierungen, da aktiv zu werden“, sagte Bierhoff während eines Mediengesprächs. „Wir können das nur so aufnehmen, im ersten Schritt wollen wir spielen.“ Ceferin (53) hatte in kroatischen Medien EM-Spiele ohne Zusch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.