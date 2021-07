Transfers : Bericht: Zweijahresvertrag für Sergio Ramos bei PSG

Der spanische Fußballprofi Sergio Ramos soll nach dem Ende seines Vertrags bei Real Madrid für zwei Jahre bei Paris Saint-Germain unterschreiben, berichtete der meistens gut informierte französische Sender RMC Sport.

Las Rozas de Madrid | Der 35 Jahre alte Innenverteidiger lehnte demnach Angebote von zwei englischen Clubs ab. Sein Bruder und Berater soll laut RMC Sport derzeit in Paris die letzten Details klären. Ramos hatte sich vor zwei Wochen in Madrid verabschiedet, wo sein Vertrag offiziell am 30. Juni endete. Real hatte dem zuletzt häufiger verletzten und nicht für die EM nomi...

