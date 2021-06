Conference League : Bericht: Union-Heimspiele im Olympiastadion möglich

Europacup-Heimspiele im Olympiastadion bleiben für den Fußball-Bundesligisten 1.

Berlin | FC Union Berlin weiter ein Thema. Laut eines Berichts der „Bild“-Zeitung könnten die Eisernen am 19. oder 26. August ihr Heimspiel in den Playoffs der neuen Conference League wohl nicht im heimischen Stadion An der Alten Försterei spielen, wenn diese Begegnungen vor Fans ausgetragen werden dürften. Grund dafür ist die zu geringe Zahl an Sitzplät...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.