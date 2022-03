Muras-Kolumne : Becherwurf in Bochum: Das Stadion ist ein Jahrmarkt

Wegen eines Becherwurfs wurde das Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach abgebrochen. Dabei ist Gewalt bei Großveranstaltungen nicht außergewöhnlich, weiß Kolumnist Udo Muras.

Nach einem sehr besonderen Bundesliga-Spieltag folgt erst mal keiner, was uns umso mehr Zeit lässt, über die Folgen des vergangenen zu philosophieren. Mein Blick richtet sich dabei weniger auf den falschen Tor-Alarm in Mainz oder den Elfmeterrekord an gleicher Stelle, was sich beides durchaus eignen würde, eine Kolumne zu füllen. Können wir uns auf die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.