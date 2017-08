Verkauf oder Ausleihe möglich : Bayern-Profi Sanches gegen Bremen nicht im Kader

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

Sanches habe «natürlich ein paar Angebote, aber ich kann noch keinen Vollzug melden», berichtete Salihamidzic. Der 20-Jährige war vor einem Jahr für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum deutschen Rekordmeister gewechselt, konnte sich aber in München nicht durchsetzen.

Zuletzt war über ein Ausleihgeschäft, aber auch über einen möglichen Verkauf des Mittelfeldspielers aus Portugal an den AC Mailand berichtet worden. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hatte am Freitag gesagt: «Wenn er bleibt, bin ich zufrieden. Aber wenn er entscheidet, dass er gehen will, ist das auch okay.»

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 15:15 Uhr