Neuer Bundesliga-Spielplan : Bayern München eröffnet Saison gegen Hoffenheim – Derby für Bremen

Der Meister trifft am ersten Spieltag der Saison 2018/2019 auf die TSG Hoffenheim. Werder Bremen empfängt Hannover 96.

von dpa

29. Juni 2018, 12:21 Uhr

Köln | Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München und die TSG 1899 Hoffenheim bestreiten am 24. August das Eröffnungsspiel der 56. Bundesliga-Saison. Der Titelverteidiger aus München hat Heimrecht, dies gab die Deutsche Fußball-Liga am Freitag bekannt. Die beiden Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg spielen gegen den FC Augsburg und Hertha BSC. Düsseldorf hat Heimrecht, Nürnberg spielt in Berlin.

Borussia Dortmund gegen den RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen, Werder Bremen gegen Hannover 96, SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04 sind die weiteren Begegnungen zum Auftakt.

Den gesamten Spielplan der Bundesligasaison 2018/19 zum Download finden Sie hier.

Rückrunde beginnt am 18. Januar 2019

Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag der Bundesliga und dem 18. Spieltag der 2. Bundesliga am 21. bis 23. Dezember 2018 und endet in der Bundesliga am 18. Januar 2019 und in der 2. Bundesliga am 29. Januar 2019. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag findet am 18. Mai 2019 statt, einen Tag später beschließt die 2. Bundesliga ihre Saison. Der DFB-Pokal-Wettbewerb beginnt vom 17. bis 20. August 2018, das Finale in Berlin wird am 25. Mai 2019 ausgetragen.

Der Supercup 2018 findet am Sonntag, dem 12. August, in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main statt. Der Anstoß zu der Begegnung zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern München und DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt erfolgt um 20.30 Uhr.





