Fußball-Bundesliga : Bayern legt vor - Hochspannung im Abstiegskampf

Der FC Bayern hat seine Tabellenspitze mit einem deutlichen Sieg gefestigt. Drei Punkte holt auch Hertha im ersten Spiel nach der Verpflichtung von Felix Magath - ohne den Coach an der Seitenlinie.

Der FC Bayern hält Verfolger Borussia Dortmund erst einmal auf Distanz. Die Münchner siegten am Samstag gegen den 1. FC Union Berlin 4:0 (3:0) und vergrößerten den Vorsprung in der Fußball-Bundesliga auf den BVB auf sieben Punkte. Dortmund kann am Sonntag im Spiel beim 1. FC Köln aber noch nachlegen. Hochspannung herrscht im Abstiegskampf. Auch ohne ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.