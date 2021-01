Trainer 1899 Hoffenheim : Bayern-Job für Sebastian Hoeneß „sehr weit weg“

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß hat Gedanken an ein mögliches Engagement als Chefcoach der Bayern-Profis bislang nicht zugelassen.

Zuzenhausen | Dies sagte der 38-Jährige in einer Video-Runde vor dem Gastspiel in München am 30. Januar (15.30 Uhr/Sky). „Das ist aktuell wirklich sehr, sehr weit weg. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht“, sagte Hoeneß, der in diesem Sommer von den Bayern-Am...

