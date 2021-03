DFB-Pokal : Bayern-Fußballerinnen im Halbfinale - Sieg bei Hoffenheim

Der FC Bayern München hat das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen erreicht.

Frankfurt am Main | Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga setzte sich im Viertelfinale beim Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (1:1) durch. Beide Tore zum 23. Pflichtspielsieg in Folge für die Münchnerinnen erzielte Lea Schüller (28./48. Minute). Den Hoffenheimerinnen gelang in Sinsheim nur noch der Anschlusstreffer durch Tabea Waßmuth (60.). Am Samsta...

