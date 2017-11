Lieblingsgegner FCA wehrt sich : Bayer Leverkusen verpasst gegen Augsburg Sprung nach oben

Bayer Leverkusen hat in einem schwungvollen Schlagabtausch beim wehrhaften Lieblingsgegner FC Augsburg den Sprung in die Europapokalränge verpasst. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich kam am Samstag nicht über ein leistungsgerechtes 1:1 (0:0) hinaus.