Europa League : Bayer-Kapitän Hradecky erwartet schweres Bergamo-Spiel

Bayer Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky erwartet im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo einen harten Gegner. „Was wir uns angeschaut haben, sind sie sehr bissig und aggressiv in der Verteidigung“, sagte der Stammtorwart der Rheinländer am Mittwoch in Bergamo.

Der 32-Jährige freut sich auf das Duell mit den Norditalienern und das ganz besondere Europacup-Flair. „Ich freue mich, das erste Mal dieses Jahr wieder ein K.o.-Spiel zu machen ohne Auswärtstorregel”, sagte Hradecky. Die frühere Regel, nach der Auswärtstore bei der gleichen Tordifferenz nach Hin- und Rückspiel mehr wert sind als Heimtore, wurde mittle...

