Köln-Trainer übt Kritik : Baumgart über Ukraine: „Versagen der Weltpolitik“

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine betrübt gezeigt und deutliche Worte gefunden.

„Meiner Meinung nach ist das ein Versagen der gesamten Weltpolitik“, sagte Baumgart auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, in der es eigentlich um das nächste Bundesliga-Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag ging. „Das Schlimme an einem Krieg ist: Am Ende verlieren die Kleinen und die Großen diskutieren“, sagte der 50-Jährige: „Ich hoffe, das...

