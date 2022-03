Europa League : Barcelona, Braga, Lyon und Rangers weiter - Monaco raus

Der FC Barcelona steht im Viertelfinale der Europa League.

Dank der Treffer von Pedri (37. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (49.) setzten sich die Katalanen im Achtelfinalrückspiel bei Galatasaray Istanbul mit 2:1 (2:1) durch, nachdem das Hinspiel torlos ausgegangen war. Marcao hatte den türkischen Fußball-Rekordmeister in der 37. Minute in Front gebracht. Derweil schied die AS Monaco mit den früheren Bun...

