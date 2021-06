Nationalmannschaft : Ballack über Sané: Hat „genug Chancen bekommen“

Der frühere Kapitän Michael Ballack sieht die jüngsten Leistungen von Leroy Sané im deutschen Nationalteam kritisch und spricht sich für einen Personalwechsel bei der Fußball-EM aus.

Herzogenaurach | Bundestrainer Joachim „Löw muss sich in seinen letzten Spielen entscheiden, wie er mit Leroy Sané umgeht“, schrieb der 44 Jahre alte Ex-Kapitän in einer Kolumne beim Internetportal „Sportbuzzer“ und schob nach: „Er ist so ein toller Fußballer, der sein Potenzial leider viel zu selten abruft. Er hat aus meiner Sicht genug Chancen bekommen, die er nicht...

