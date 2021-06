Promovierte Nationalspielerin : Auswahl-Comeback mit Titel: Fußballerin Knaak ist Doktor

Nach einer coronabedingten Pause kehrt Turid Knaak als erste deutsche Fußballerin mit einem Doktor-Titel in die Nationalmannschaft zurück.

Berlin | Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, hat die 30 Jahre alte Offensivspielerin kürzlich ihre Promotion in Sonderpädagogik an der Universität Köln verteidigt. „Ich bin stolz, das durchgezogen und geschafft zu haben. Gleichzeitig Fußball-Profi zu sein, verlangt einem sehr viel ab“, sagte die Spielerin, deren Vertrag bei Atletico Madrid ausläuft. Wegen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.