Vor dem EM-Finale : Ausnahmezustand: Fans ohne Karten wollten Stadion stürmen

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten erreicht die englische Fußball-Nationalmannschaft ein Endspiel bei einem großen Turnier - und dann auch noch im eigenen Land. In der Londoner Innenstadt herrscht Ausnahmezustand und auch am Stadion gibt es Ärger.

London | Viele feiern friedlich, aber nicht wenige benehmen sich auch daneben: Vor dem EM-Finale in London haben zahlreiche Fußballfans versucht, ins Wembley-Stadion zu stürmen und das auch teilweise geschafft. In Videos waren hässliche Szenen zu sehen, die Schlägereien an den Eingängen zum Stadion zeigten. In der Innenstadt der britischen Metropole herrsch...

