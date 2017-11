WM 2018 in Russland : WM-Spielball Telstar 18 vorgestellt: Premiere am Samstag

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 19:01 Uhr

Der größtenteils schwarz-weiße Ball verfügt über eine spezielle Oberflächenstruktur, die bestmögliche Spielbarkeit und Grip gewährleisten soll, sowie einen integrierten Chip, wie Hersteller «Adidas» mitteilte. Das Spielgerät der Weltmeisterschaft in Russland soll am Samstag im Länderspiel zwischen dem WM-Gastgeber und Argentinien erstmals in einer Partie eingesetzt werden.

