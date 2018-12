Premier League : West Ham United holt Samir Nasri nach Dopingsperre

Der englische Fußballclub West Ham United hat den Franzosen Samir Nasri bis Saisonende verpflichtet. Der frühere Spielmacher von Manchester City und Arsenal London hat eine zwölfmonatige Doping-Sperre hinter sich.

von dpa

31. Dezember 2018, 19:45 Uhr

Dem heute 31-Jährigen war vorgeworfen worden, im Jahr 2016 in einer Klinik in den USA mit einer verbotenen Methode Regenerationsmittel intravenös bekommen zu haben. «Du wählst einen Verein und ein Projekt wegen seiner Ambitionen», sagte Nasri in einem auf der Website des Clubs veröffentlichten Kommentar. «Ich denke, dass West Ham alles hat, um einer der größten Vereine in London zu sein.» Der Club, der im Olympiastadion der Spiele von 2012 spielt, steht auf dem elften Platz der Premier League.