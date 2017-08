Premier League : Wagner feiert 3:0-Sieg mit Huddersfield - Chelsea verliert

vergrößern 1 von 1 Foto: Scott Heavey 1 von 1

Ein Eigentor von Palace-Profi Joel Ward (23. Minute) und ein Doppelpack von Steve Mounie (26./78.) bescherten Huddersfield den ersten Sieg nach ihrer Rückkehr in Englands höchster Spielklasse nach 45 Jahren. 3000 mitgereiste Fans im Selhurst Park in Süden Londons feierten den Aufsteiger mit lautstarken Gesängen.

Meister FC Chelsea mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf kassierte indes zum Saisonauftakt eine Pleite. Nach zwei Platzverweisen verloren die Blues zu Hause an der Stamford Bridge mit 2:3 (0:3) gegen den FC Burnley. Kapitän Gary Cahill sah schon nach 14 Minuten die Rote Karte, Cesc Fabregas flog in der 81. Minute mit Geld-Rot vom Platz. Die Tore für Burnley erzielten Sam Vokes (24./43.) und Stephen Ward (39.). Der eingewechselte Neuzugang Alvaro Morata (69.) und David Luiz (88.) trafen für den Meister.

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 18:15 Uhr