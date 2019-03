Australiens Rekordtorschütze : Viermaliger WM-Teilnehmer Cahill beendet Karriere

Australiens Rekordtorschütze Tim Cahill beendet seine Karriere als Fußballer. Im vergangenen Jahr war Cahill bereits aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.

von dpa

28. März 2019, 17:31 Uhr

Auf die Frage, ob er nach seinem Vertragsende beim indischen Super-League-Club Jamshedpur weiterspielen werde, sagte der 39-Jährige dem australischen Sportsender Optus Sport: «Nein, ich bin jetzt ein alter Mann in Fußball-Jahren.»

Cahill bestritt 108 Länderspiele und damit eins weniger als Rekordspieler Mark Schwarzer. Mit Australien nahm Cahill an den WM-Endrunden 2006, 2010, 2014 und 2018 teil und war beim Turnier in Deutschland der erste australische Torschütze bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde. In Europa spielte er für die englischen Vereine FC Millwall und FC Everton.