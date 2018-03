Account gehackt? : Verwirrung um angeblichen Rücktritt von Leicester-Profi

Das vermeintliche Karriereende des Fußball-Profis Riyad Mahrez von Leicester City hat für Verwirrung gesorgt.

von dpa

07. März 2018, 12:38 Uhr

«Nach dem letzten Gespräch mit meinen Ärzten habe ich entschieden, dem Fußball fernzubleiben», hieß in dem Beitrag, der am späten Dienstagabend auf Mahrez' Facebook-Seite veröffentlicht wurde. «Ich möchte allen für ihre Freundlichkeit und ihre Unterstützung danken, die ich in dieser unglaublichen Stadt erlebt habe.»

Laut der britischen Tageszeitung «The Independent» handelte es sich jedoch um eine Falschmeldung. Wie Leicester City gegenüber dem Blatt erklärte, sei der Facebook-Account des 27 Jahre alten Mahrez gehackt worden. Am Mittwochvormittag war der Beitrag allerdings immer noch online. Statt die Gerüchte über die Social-Media-Kanäle des Clubs zu dementieren, veröffentlichte Leicester City zunächst einen Beitrag über die bisherige Saisonleistung des algerischen Nationalspielers.

Im Winter war Mahrez' Wechsel zu Tabellenführer Manchester City gescheitert. Der Mittelfeldspieler streikte daraufhin fast zwei Wochen, blieb dem Training fern und fehlte Leicester auch in zwei Premier-League-Spielen. Ein drittes Spiel - gegen Man City - verpasste er, weil Trainer Claude Puel ihn nicht nominierte. Der Club belegte ihn zudem mit einer Geldstrafe. Am vergangenen Samstag traf Mahrez in der 97. Minute gegen den AFC Bournemouth zum Ausgleich und erklärte danach, er wolle «alles für den Club» geben.