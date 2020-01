Südamerika : Venezuelas Nationaltrainer Dudamel tritt zurück

Nach fast vier Jahren tritt der venezolanische Fußball-Nationaltrainer Rafael Dudamel von seinem Posten zurück.

von dpa

02. Januar 2020, 19:15 Uhr

«Ich glaube, das ist das Beste für die Nationalmannschaft», schrieb der 46 Jahre alte Coach in einem nun veröffentlichten Brief. «Mein Verhältnis zu der Verbandsführung hat sich in der letzten Zeit immer weiter verschlechtert und unter den gegenwärtigen Umständen wäre es sehr schwierig weiterzumachen.»

Die Nationalmannschaft sei in einer guten Verfassung, schrieb der Trainer. Dudamel hatte die Vinotinto bei der Copa América im vergangenen Jahr bis ins Viertelfinale geführt. Danach gewann die Nationalmannschaft Freundschaftsspiele gegen Bolivien, Trinidad und Tobago sowie Japan und erzielte ein Unentschieden gegen Kolumbien. Ende März beginnt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Im Juni und Juli steht zudem die Copa América an.

Zu seinen Plänen für die Zukunft äußerte sich Dudamel zunächst nicht. In der brasilianischen Presse wird spekuliert, dass der 46-Jährige beim Erstligisten Atlético Mineiro aus Belo Horizonte anheuern könnte.