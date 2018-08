Offizielle Mitteilung : US-Fußballer Clint Dempsey beendet Profikarriere

Der amerikanische Fußballprofi Clint Dempsey hat seine aktive Karriere beendet. Dies verkündete der 35-Jährige am Mittwoch in einer Mitteilung.

von dpa

29. August 2018, 21:36 Uhr

Der Angreifer, der zuletzt für die Seattle Sounders in der nordamerikanischen MLS auf Torejagd ging, verbrachte auch sieben Jahre in Europa. In der englischen Premier League spielte er für den FC Fulham und die Tottenham Hotspur.

«Nach langen Überlegungen haben meine Familie und ich mich dazu entschieden, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um mich vom Fußball zu verabschieden», sagte Dempsey in der offiziellen Mitteilung. Mit den Sounders konnte der gebürtige Texaner 2016 die MLS-Meisterschaft gewinnen.

Zusammen mit Landsmann Landon Donovan hält Dempsey außerdem den Rekord für die meisten Nationalmannschaftstore. Beide konnten jeweils 57 Treffer im Trikot der US-Auswahl erzielen.