Primera División : Überraschende Niederlage für FC Barcelona

Der FC Barcelona hat nach zuletzt fünf Siegen in der Primera División wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Der spanische Fußball-Meister verlor bei UD Levante mit 1:3 (1:0).

von dpa

02. November 2019, 20:50 Uhr

Lionel Messi hatte die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde per Foulelfmeter in Führung geschossen (38.), doch innerhalb von nur acht Minuten trafen José Campana (61.), Borja Mayoral (63.) und Nemenja Radoja (68.) gegen den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und drehten die Partie noch zugunsten der Gastgeber. Zudem musste drei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag Barça-Angreifer Luis Suárez in der 41. Minute verletzt vom Platz.

Bayer Leverkusens kommender Champions-League-Gegner Atlético Madrid konnte die Chance, an Barcelona vorbeizuziehen, aber nicht nutzen. Beim FC Sevilla kam Atlético nicht über ein 1:1 hinaus.