Premier League : Tottenham mit glücklichem Remis vor zweitem Dortmund-Spiel

Tottenham Hotspur hat drei Tage vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Dortmund eine Niederlage im brisanten Nord-London-Derby gerade so abwenden können.

von dpa

02. März 2019, 15:45 Uhr

Gegen den FC Arsenal kamen die Spurs im Wembley-Stadion zu einem 1:1 (0:1). Am Dienstag geht Tottenham mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Königsklassen-Duell mit dem BVB.

Der Waliser Aaron Ramsey (16. Minute) hatte am Samstag den Führungstreffer für die Gäste erzielt. Englands Starstürmer Harry Kane (74.) besorgte per Strafstoß den Ausgleich für Tottenham. Spurs-Keeper Hugo Lloris hielt in der Nachspielzeit (90.+1) einen Foulelfmeter des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang. Kurz vor dem Abpfiff sah Arsenal-Profi Lucas Torreira nach hartem Einsteigen die Rote Karte.

Tottenham hielt nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen den Lokalrivalen im Rennen um einen Champions-League-Platz auf Distanz. Die Spurs bleiben mit vier Punkten Vorsprung auf Arsenal Dritter.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte der frühere Leverkusener Keeper Bernd Leno mit zwei überragenden Paraden für Arsenal den Ausgleich verhindert. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil saß zunächst auf der Bank und wurde knapp 20 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt.