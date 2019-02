Premier League : Tottenham baut Siegesserie vor Dortmund-Spiel aus

Tottenham Hotspur bleibt vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund in der heimischen Liga auf Erfolgskurs. Mit dem 3:1 (1:0) gegen Leicester City gelang den Londonern am Sonntag der vierte Sieg in der Premier League in Serie.

von dpa

10. Februar 2019, 16:39 Uhr

Damit sind die Spurs, die am 13. Februar in Wembley den BVB zum Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse empfangen, als Tabellendritter weiter im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft. Fünf Punkte trennen das Team von Trainer Mauricio Pochettino von der Spitze.

Der Sieg für Tottenham war allerdings etwas glücklich. Davinson Sanchez brachte die Gastgeber per Kopfball in der 33. Minute in Führung. Nach der Pause wurde Leicester jedoch immer stärker, Spurs-Torwart Hugo Lloris parierte nach einer Stunde einen Foulelfmeter des extra dafür eingewechselten Jamie Vardy. Kurz darauf erhöhte Christian Eriksen auf 2:0 (63.), ehe es Vardy mit dem Anschlusstor (76.) noch einmal spannend machte. Für die Entscheidung sorgte der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son (90.+1).