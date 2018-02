Primera Division : Torfestival in Sevilla: Real Madrid schlägt Betis 5:3

Der spanische Fußball-Meister Real Madrid hat einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge verhindert. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo besiegte auswärts Betis Sevilla nach Pausenrückstand in einer spektakulären Partie 5:3 (1:2).

von dpa

18. Februar 2018, 22:44 Uhr

Marco Asensio hatte den Champions-League-Achtelfinalisten zunächst in Führung gebracht (11. Minute), doch Aissa Mandi (33.) und ein Eigentor von Reals Nacho (37.) brachten Sevilla in Führung. Nach der Pause glich Madrid zunächst durch Sergio Ramos (50.) aus, Asensio (59.) sorgte erneut für die Führung und Ronaldo traf zum 4:2 (65.). Sergio Leon (85.) verkürzte, doch der eingewechselte französische Angreifer Karim Benzema sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Real ist weiterhin Liga-Vierter und steht 17 Zähler hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Verteidiger Marcelo musste in der ersten Halbzeit wegen einer Verletzung ausgewechselt werden.