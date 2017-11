Testspiel : Südkorea siegt dank Heung-Min Son 2:1 gegen Kolumbien

vergrößern 1 von 1 Foto: Ahn Young-Joon 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 16:17 Uhr

Der frühere Bundesligaprofi des Hamburger SV und von Bayer Leverkusen, der aktuell bei Tottenham Hotspur in England spielt, traf in der 11. und 61. Minute für die Asiaten. Cristían Zapata erzielte in dem Testspiel das einzige Tor für Kolumbien (76.). Beide Mannschaften sind für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland qualifiziert.