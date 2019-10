US-Fußball : Seattle gewinnt MLS-Halbfinale gegen Los Angeles

Die Seattle Sounders haben sich als erste Mannschaft für das diesjährige Finalspiel in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS qualifiziert. Der MLS-Cup-Champion von 2016 gewann das Halbfinalspiel gegen Los Angeles FC 3:1 (2:1).

von dpa

30. Oktober 2019, 07:51 Uhr

Zwar konnten die Kalifornier durch Eduard Atuesta (17. Minute) früh in Führung gehen, doch Seattles Raúl Ruidíaz (22. Minute) und Nicolás Lodeiro (26.) drehten das Spiel noch vor der Halbzeitpause zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ruidíaz (64.) mit seinem zweiten Treffer der Partie den Spielstand auf 3:1.

Im MLS-Cup-Finale am 10. November trifft Seattle entweder auf Titelverteidiger Atlanta United oder den Champion von 2017, Toronto FC. Das zweite Halbfinale wird am Mittwoch in Atlanta ausgetragen.