Major League Soccer : Schweinsteiger Matchwinner bei Chicago-Sieg

Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Schweinsteiger (59. Minute) mit seinem Schuss aus knapp sechs Metern für das entscheidende Tor. Für den 33 Jahre alten Mittelfeldakteur war es der dritte Treffer im Trikot der Fire. Der Deutsche wurde jedoch verletzungsbedingt in der 79. Minute ausgewechselt.

Chicago spielte den Großteil der zweiten Hälfte in Überzahl, nachdem Montreals Deian Boldor (50.) wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte erhalten hatte. Mit aktuell 44 Punkten liegt Chicago auf dem dritten Platz in der Eastern Conference. Montreal belegt mit 36 Zählern Platz sieben. Am kommenden Samstag empfängt Chicago im heimischen Toyota Park die New York Red Bulls.

Montreal Impact-Chicago Fire Spielstatistik

MLS Tabelle

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 08:39 Uhr