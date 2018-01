Verletzung : Sané bei Manchesters Sieg gegen Cardiff verletzt

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané droht ein Ausfall. Der 22 Jahre alte Profi von Manchester City wurde bei einem Foulspiel während der ersten Halbzeit des 2:0-Auswärtserfolgs im englischen FA Cup gegen den Zweitliga-Vertreter Cardiff City verletzt.

von dpa

28. Januar 2018, 22:44 Uhr

«Sané wird ausfallen», sagte City-Trainer Pep Guardiola nach der Partie am Sonntag. Wie lange der Offensivspieler fehlen wird, blieb am Abend unklar. Manchester erreichte zuvor in der Partie das Achtelfinale des FA Cups. Kevin De Bruyne (8. Minute) und Raheem Sterling (37.) schossen das deutlich überlegene Team zum Sieg. Die deutschen Nationalspieler Sané und Ilkay Gündogan hatten in der Startelf von Man City gestanden.