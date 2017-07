«Geile Duelle» : Rüdiger freut sich auf Spiele gegen Özil und Co.

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Für ihn habe es «einen besonderen Reiz, mich dann in der Liga mit meinen Kumpels aus der Nationalmannschaft messen zu können», sagte der 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. In der Premier League begegnet der Verteidiger in der kommenden Saison Mesut Özil und Shkodran Mustafi vom FC Arsenal, Emre Can vom FC Liverpool sowie Leroy Sané und Ilkay Gündogan von Manchester City.

«Vor allem die Spiele gegen Arsenal, Liverpool und Manchester City ... das werden geile Duelle», meinte er. «Das gegenseitige Aufziehen ging gestern schon los.» Am Sonntag hatte der FC Chelsea Rüdigers Wechsel vom AS Rom nach London offiziell bekanntgegeben. Medienberichten zufolge lässt sich Chelsea den Transfer rund 39 Millionen Euro kosten.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 17:49 Uhr