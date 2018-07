Wechsel : Real Madrid kauft spanischen Nationalverteidiger Odriozola

Der spanische Nationalspieler Álvaro Odriozola wechselt vom baskischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián zu Rekordmeister Real Madrid. Die Königlichen gaben die Verpflichtung des 22-jährigen Abwehrspielers bekannt.

von dpa

06. Juli 2018, 07:14 Uhr

Spanischen Medienberichten zufolge liegt die Ablöse inklusive möglicher Nachzahlungen bei 35 Millionen Euro. Odriozola gehörte bei der Fußball-WM in Russland zum Kader der spanischen Nationalmannschaft, kam bis zum Turnier-Aus im Achtelfinale aber nicht zum Einsatz. Er hat bislang vier Länderspiele absolviert und lief in der abgelaufenen Saison in 35 Ligapartien für Real Sociedad auf.