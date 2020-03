Serie A : Rangnick dementiert Mailand-Gerüchte: «Das stimmt nicht»

Mailand (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Ralf Rangnick hat erneut die Wechselgerüchte rund um den AC Mailand dementiert.

von dpa

09. März 2020, 08:46 Uhr

«Das stimmt definitiv nicht», sagte der 61-Jährige bei Sport1. Zuvor hatte der entlassene Milan-Sportdirektor Zvonimir Boban bei «Il Giornale» gesagt, sein ehemaliger Arbeitgeber sei sich mit Rangnick «seit Dezember einig».

Der frühere Leipziger Coach, der in der Fußball-Bundesliga unter anderem auch bei Schalke 04 und der TSG Hoffenheim gearbeitet hatte, solle demnach ab der kommenden Saison in Personalunion als Trainer und Sportdirektor der Rossoneri fungiere. Auch der Club hatte das zuletzt dementiert. Rangnick ist seit dem 1. Juli des Vorjahres als Head of Sport und Development Soccer im Fußball-Netzwerk von Red Bull tätig.