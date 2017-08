Laut französischer Medien : PSG und Monaco über Transfer von Mbappé einig

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Rickett 1 von 1

Wie die Sportzeitung «L'Equipe» und die Tageszeitung «Le Parisien» am Sonntagabend übereinstimmend meldeten, habe sich PSG mit dem französischen Fußball-Meister AS Monaco auf den Wechsel von Mbappé geeinigt. Der 18-jährige Torjäger solle bereits am Montag den Medizincheck in Paris absolvieren.

Mbappé soll zunächst ausgeliehen werden, damit PSG im Einklang mit dem Financial Fairplay bleibt. Für den Brasilianer Neymar hatte der im katarischen Besitz befindliche Club die weltweite Rekordsumme von 222 Millionen Euro an den FC Barcelona gezahlt. Als Ersatz hatten die Katalanen Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund geholt. Dieser Transfer hat ein Volumen von bis zu 147 Millionen Euro. Dembélé soll an diesem Montag in Barcelona vorgestellt werden.

