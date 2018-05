Ligue 1 : PSG kassiert Heimniederlage mit Trapp und Draxler

Mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Kevin Trapp und Julian Draxler hat der französische Meister Paris Saint-Germain in der Ligue 1 eine Heimniederlage gegen Stade Rennes kassiert.

von dpa

12. Mai 2018, 23:10 Uhr

Trapp stand in der Startformation im Tor, Draxler wurde in der 61. Minute eingewechselt. Benjamin Bourigeaud (52./Elfmeter) und Adrien Hunou (71.) erzielten die Tore für die Gäste, die sich mit dem Erfolg einen Platz in der Europa League sicherten.

Für PSG hatte das Spiel vier Tage nach dem Pokalsieg keine Relevanz mehr.