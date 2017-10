Vertrag nicht verlängert : Prosinecki hört als Nationaltrainer von Aserbaidschan auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

27.Okt.2017

Der ehemalige kroatische Nationalspieler, der in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) geboren wurde und unter anderem für Real Madrid spielte, hatte im Dezember 2014 Berti Vogts als Nationaltrainer abgelöst.

Prosinecki führte Aserbaidschan in der WM-Qualifikation in der Gruppe mit der deutschen Nationalmannschaft mit zehn Punkten zum besten Ergebnis seiner Geschichte. Als Tabellenfünfter verpasste Aserbaidschan trotzdem klar die Teilnahme am WM-Turnier im Sommer 2018 in Russland. Zu einem möglichen Nachfolger von Prosinecki machte der Verband keine Angaben.